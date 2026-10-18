Inter, hai visto Stankovic? C’è una clausola che può riportarlo a casa, le cifre e i dettagli

Nonostante Josep Martinez abbia offerto una prova solida nell'ultima uscita al Dall'Ara, il tema del portiere del futuro resta d'attualità ad Appiano Gentile. E l'ipotesi di riabbracciare Filip a Milano non è affatto fantacalcio, complice la strategia di mercato orchestrata da viale della Liberazione. Completato il percorso nel settore giovanile interista (dall'Under 17 fino alla Primavera) e maturate le giuste esperienze in prestito tra Volendam e Sampdoria, Filip è approdato in Veneto nell'estate 2024. Inizialmente ceduto a titolo temporaneo, il portiere è stato poi riscattato dal Venezia per 1,5 milioni di euro dopo essersi preso la scena da titolare e aver trascinato la squadra al ritorno nella massima serie con 16 gare a porta inviolata su 38 presenze.