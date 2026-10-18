Milan, Amorim sta con Estupinan: "Dobbiamo aiutarlo. Aveva tante richieste: ho detto no"

Non è bastata la vittoria, un po' sofferta nel finale, del Milan contro l'Atalanta per nascondere i 15 minuti scialbi di Pervis Estupinan. Il laterale ecuadoregno è stato beccato dai tifosi allo stadio e sui social per l'ennesima prestazione non convincente. Amorim però non sembra aver perso la fiducia in lui: "Anche in altri club succede che a volte ai tifosi non piacciano troppo certi giocatori. Dobbiamo aiutare Estupinan, dobbiamo aiutare i tifosi a capire chi è Estupinan".