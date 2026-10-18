Krösche rompe con l'Eintracht e strizza l'occhio al Milan: "Sento il bisogno di cambiare"

Dopo la bufera estiva, lo strappo definitivo si è consumato in autunno. Markus Krösche, ormai ex ds dell Eintracht Francoforte, ha rassegnato le dimissioni: "Gli ultimi anni all'Eintracht Francoforte sono stati un periodo straordinario, intenso e indimenticabile per me. Insieme abbiamo celebrato grandi successi e contribuito alla crescita del club sia in campo che fuori. La vittoria dell'Europa League e i tanti momenti speciali con i nostri tifosi avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Sono molto grato per questo. Negli ultimi mesi ho riflettuto a lungo sulla mia situazione personale e sul mio futuro professionale. Dopo oltre cinque anni di grande successo, ma anche molto impegnativi, in questo grande club, ho maturato la sensazione di aver bisogno di un cambiamento e che un nuovo slancio potrebbe giovare anche all'Eintracht. Quando si arriva a questo punto, inevitabilmente si perde parte della motivazione necessaria per un compito così impegnativo. Ne ho parlato apertamente con Mathias Beck. Perché la mia ambizione è quella di adempiere a questa responsabilità con totale convinzione in ogni momento.”
Krösche in estate era stato vicinissimo a diventare il direttore sportivo del Milan. Tra il dirigente tedesco e il rossonero c'era accordo totale, poi però si è messo di mezzo l'Eintracht che ha fatto capire chiaramente di non aveva intenzione di liberarlo. Una mossa che ha irrigidito i rapporti tra il ds e il club tedesco. Così il Diavolo ha dovuto cambiare strategia, virando sulla soluzione interna con Bobby Gardiner e Hendrik Almstadt. Nell'organigramma rossonero manca ancora un vero e proprio ds: ora quello che era il primo nome sulla lista di Cardinale è libero. La candidatura di Krösche non è assolutamente tramontata anzi. Secondo quanto filtra, ci sarebbero stati contatti recenti tra il dirigente tedesco e i vertici rossoneri. La base d'intesa era già stata raggiunta negli scorsi mesi, ora andrebbero legati alcuni dettagli legati alle competenze e al team da mettergli a disposizione. Situazione da monitorare nelle prossime settimane.
Sotto la sua guida, l'Eintracht ha vinto l'Europa League nel 2022 e si è qualificato due volte per la Champions League. Il portavoce del consiglio, Axel Hellmann, assumerà la carica di amministratore delegato con effetto immediato e sarà responsabile di tutte le questioni sportive fino alla nomina di un nuovo direttore sportivo.