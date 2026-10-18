Krösche rompe con l'Eintracht e strizza l'occhio al Milan: "Sento il bisogno di cambiare"

Dopo la bufera estiva, lo strappo definitivo si è consumato in autunno. Markus Krösche, ormai ex ds dell Eintracht Francoforte, ha rassegnato le dimissioni: "Gli ultimi anni all'Eintracht Francoforte sono stati un periodo straordinario, intenso e indimenticabile per me. Insieme abbiamo celebrato grandi successi e contribuito alla crescita del club sia in campo che fuori. La vittoria dell'Europa League e i tanti momenti speciali con i nostri tifosi avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Sono molto grato per questo. Negli ultimi mesi ho riflettuto a lungo sulla mia situazione personale e sul mio futuro professionale. Dopo oltre cinque anni di grande successo, ma anche molto impegnativi, in questo grande club, ho maturato la sensazione di aver bisogno di un cambiamento e che un nuovo slancio potrebbe giovare anche all'Eintracht. Quando si arriva a questo punto, inevitabilmente si perde parte della motivazione necessaria per un compito così impegnativo. Ne ho parlato apertamente con Mathias Beck. Perché la mia ambizione è quella di adempiere a questa responsabilità con totale convinzione in ogni momento.”