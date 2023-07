Derby di Milano per Frattesi, contro-sorpasso Inter: accordo verbale e chiusura vicina

MERCATO

L'ad del Milan Furlani incontra Carnevali, ma per non farsi beffare i nerazzurri accelerano: si può chiudere nelle prossime ore

Dopo aver vinto quattro dei cinque derby stagionali sul campo, l'Inter si prepara a vincere anche il secondo derby di mercato dopo quello per Marcus Thuram: Davide Frattesi non è mai stato così vicino ai nerazzurri. Nonostante il forte interesse del Milan, che ha provato ad inserirsi con un incontro a pranzo Furlani-Carnevali mettendo sul tavolo i cartellini di Lorenzo Colombo e/o Daniel Maldini, l'Inter ha dato l'accelerata probabilmente decisiva ed è pronta a chiudere per il centrocampista del Sassuolo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro più il cartellino di Samuele Mulattieri, valutato 8 milioni. Beppe Marotta conta di mettere tutto nero su bianco nelle prossime ore, probabilmente tra oggi e domani.

Superata quindi la concorrenza dei rossoneri e anche quella del Napoli, l'Inter ha in pugno il centrocampista azzurro (106 partite in Serie A con 13 gol realizzati di cui 7 nell'ultima stagione), il giocatore che Simone Inzaghi voleva per completare il suo centrocampo dopo la partenza destinazione Arabia di Marcelo Brozovic.

I nerazzurri, dopo aver raggiunto l'accordo verbale con il Sassuolo e forti del gradimento del giocatore, contano di chiudere l’operazione nelle prossime ore. Decisivi per la svolta nella trattativa la cessione di Brozo e l'incontro avvenuto tra le parti nella giornata di lunedì.

Vedi anche inter Brozovic, ti sei dimenticato il saluto ai tifosi dell'Inter