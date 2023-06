Declan Rice, il mediano che fa gola a tutta la Premier

INGHILTERRA

Il centrocampista del West ham è l'oggetto più conteso del campionato inglese. City, United, Arsenal e Chelsea, tra le papabili destinazioni.

© Getty Images Declan Rice è il giocatore più ambito dai club di Premier League. Reduce dalla vittoria della Conference ai danni della Fiorentina, ha una valutazione da campione affermato. Il West Ham, per lasciarlo partire, chiede una cifra superiore ai 100 milioni di sterline (118 milioni di euro). Le pretendenti però non mancano. Il gota del calcio inglese si è già messo in fila per acquistare il classe 1999.

Tutti pazzi per Rice Sul mediano inglese si è già formata una fila ricca di pretendenti. Il Manchester City, ormai prossimo a salutare İlkay Gündoğan, ha deciso di avanzare un'offerta, dopo aver chiamato il West Ham venerdì scorso per essere informato. L'Arsenal, che per prima aveva manifestato interesse sul giocatore, ha già in programma una nuova offensiva nelle prossime ore. Il Chelsea, reduce da una stagione sotto le aspettative, e il Manchester United - per il momento - restano a guardare. Gli Hammers, dal canto loro, non hanno necessità di vendere il pezzo più pregiato della loro rosa. Ma se dovesse davvero scatenarsi un'asta, sarà molto difficile resistere a offerte milionarie a tripla cifra.

Una vita tra gli Hammers La carriera di Rice si è svolta tutta con i colori del West Ham. Entrato nelle giovanili degli Hammers nel 2013, ha debuttato tra i professionisti quattro anni più tardi. Nella massima divisione inglese, conta 203 apparizione condite da 10 reti siglate. Non male per un mediano difensivo. Le strepitose prestazioni con la maglia degli Irons, gli hanno consentito di indossare la fascia da capitano a soli 21 anni. E, soprattutto, di sollevare un trofeo europeo che al club mancava da 24 anni. Più precisamente dalla Coppa Intertoto conquistata nel 1999.

