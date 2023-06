Barça, quasi fatta per Ilkay Gundogan dal Manchester City

Il passaggio di İlkay Gündoğan dal Manchester City al Barça è agli sgoccioli. Il club catalano sta lavorando sulle garanzie necessarie per la registrazione del giocatore. Pep Guardiola , fresco vincitore della Champions League, ha già pronto il sostituto. Si tratta di Mateo Kovačić , vecchia conoscenza della Serie A. Il croato arriverà dal Chelsea per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

Gündoğan è da tempo un obiettivo dichiarato del Barcellona. I blaugrana hanno infatti ​​intenzione di insistere per la buona riuscita dell'operazione perché lo considerano un obiettivo prioritario già da gennaio scorso. L'arrivo del giocatore tedesco completerebbe un centrocampo pieno di talento, ma forse con poca esperienza. Pedri, Gavi , Frank De Jong e il suo omonimo Kessie hanno collezionato finora poche apparizioni internazionali. Gündoğan, invece, può vantare grandi traguardi europei, come la Champions League conquistata da capitano del Manchester City. Oltre che i 17 trofei nazionali ottenuti con le maglie dei Citizens e del Borussia Dortmund.

Il centrocampista con il vizio del gol

Quella appena trascorsa è stata una stagione ricca di soddisfazioni per Gündoğan. E lo ha reso il pupillo sia di Guardiola che dei tifosi del City. Il centrocampista tedesco ha siglato otto reti in Premier League, mettendo anche al referto quattro assist. Un vizio, quello del gol, che ha contraddistinto tutta la sua esperienza al Manchester City. In 188 apparizioni nel massimo campionato inglese ha inserito il suo nome nel tabellino dei marcatori ben 44 volte. Numeri straordinari per un giocatore eccezionale.