David De Gea ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A: "Volevo giocare in Serie A e quando ho scoperto che la Fiorentina mi voleva ho pensato che fosse una cosa buona, è successo tutto molto in fretta ed è stato un colpo di fulmine reciproco. Futuro? Voglio continuare a giocare, allenarmi bene e continuare ad aiutare la squadra in ogni modo possibile".