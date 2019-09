"Questa è la mia ultima stagione qui. Dieci anni sono abbastanza per me, è il momento giusto per lasciare", diceva David Silva a fine giugno, confermando la propria decisione di lasciare il Manchester City nel 2020. Per andare dove? Forse in MLS. A rivelarlo in esclusiva è l'Independent, secondo cui il mancino spagnolo dovrebbe vestire la maglia del nuovo Inter Miami, club fondato nel 2015 e pronto a sbarcare in MLS a partire dal prossimo anno.