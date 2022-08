Dalla Spagna: maxi intreccio City, Psg e Barça per Bernardo Silva, Verratti e De Jong

DALLA SPAGNA

I tre club starebbero pensando di scambiarsi i centrocampisti: domino possibile o Fantamercato?

© ipp Alla fine del calciomercato mancano ancora venti giorni e c'è ancora tempo per intavolare importanti operazioni. Lo sanno bene Manchester City, Psg e Barcellona, che, secondo quanto trapela su alcuni media spagnoli, starebbero pensando a un incredibile intreccio di mercato a centrocampo. Nel dettaglio, i tre club starebbero valutando la possibilità di innescare un domino per la mediana tra Bernardo Silva, Marco Verratti e Frenkie de Jong.

Fantamercato o operazione possibile? Per ora tutto è ancora sul piano ipotetico e l'impressione è che si tratti più di una suggestione d'agosto che di un reale intreccio tra i tre grandi club. Ma proviamo a fare chiarezza e a capire come potrebbe essere impostato il triplice movimento.

Da un lato c'è Bernardo Silva, obiettivo dichiarato del Barça e in ormai bilico al Manchester City. Dall'altro c'è Frenkie de Jong, alle prese con tante difficoltà in blaugrana anche da un punto di vista contrattuale e possibile obiettivo del PSG. In mezzo c'è Verratti, che a Parigi sembrerebbe non in grandi rapporti con Galtier e dunque pronto a trasferirsi alla corte di Guardiola, da sempre suo grande estimatore e pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

Una girandola che, con tempi e cifre giuste, potrebbe anche andare in porto. Ammesso che tutto si svolga senza intoppi e che tutti gli interessati siano sulla stessa lunghezza d'onda. Tra fantasia e realtà Bernardo Silva, De Jong e Verratti accendono gli ultimi venti giorni del calciomercato.