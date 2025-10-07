Dalla Spagna: il Marsiglia tiene d'occhio David

L'avventura di Jonathan David alla Juventus non è iniziata nel migliore dei modi. L'attaccante canadese non sta riuscendo a rendere nonostante Tudor continui a dargli fiducia (titolare negli ultimi due impegni dei bianconeri). Dalla Spagna però arrivano voci di mercato che interessano l'ex Lille: secondo quanto riporta il quotidiano Mundo Deportivo il Marsiglia starebbe monitorando con attenzione lo sviluppo della situazione di David a Torino. La squadra di De Zerbi sarebbe dunque disposta a riportare il canadese in Ligue 1, dove ha fatto benissimo, in caso di apertura della Juventus a una sua partenza. Uno scenario che sembra ancora lontano dal concretizzarsi ma che non va escluso a prescindere.