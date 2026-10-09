Dalla Croazia: Inter, "no" a Newcastle ed Everton per Sucic. La posizione del giocatore

Lo stesso media riporta che Sucic è attualmente felice all'Inter e non sta pensando di trasferirsi, convinto di poter far bene con Chivu e raccogliere anche più spazio e minuti in campo. Ciò che è cambiato rispetto al tempo delle proposte inglesi riguarda però la dirigenza nerazzurra, con l'addio di Piero Ausilio e l'arrivo di Dario Baccin.