Dalla Croazia: Inter, "no" a Newcastle ed Everton per Sucic. La posizione del giocatore

Nel recente passato, l'Inter ha detto "no" alle proposte di due club della Premier League per Petar Sucic. Si tratta di Newcastle ed Everton, i cui approcci furono subito bloccati dalla dirigenza nerazzurra. Lo riporta il quotidiano croato Sportke Novosti.
Lo stesso media riporta che Sucic è attualmente felice all'Inter e non sta pensando di trasferirsi, convinto di poter far bene con Chivu e raccogliere anche più spazio e minuti in campo. Ciò che è cambiato rispetto al tempo delle proposte inglesi riguarda però la dirigenza nerazzurra, con l'addio di Piero Ausilio e l'arrivo di Dario Baccin.
Non è quindi da escludere che il club nerazzurro possa ragionare su un'eventuale cessione di Sucic, a patto che arrivi un'offerta convincente. Scenari che comunque riguardano il futuro, con i prossimi mesi decisivi per capire se il centrocampista riuscirà a diventare centrale nei piani di Chivu.