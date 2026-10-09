Dalla Croazia: Inter, "no" a Newcastle ed Everton per Sucic. La posizione del giocatore

09 Ott 2026 - 21:55
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Nel recente passato, l'Inter ha detto "no" alle proposte di due club della Premier League per Petar Sucic. Si tratta di Newcastle ed Everton, i cui approcci furono subito bloccati dalla dirigenza nerazzurra. Lo riporta il quotidiano croato Sportke Novosti.

Lo stesso media riporta che Sucic è attualmente felice all'Inter e non sta pensando di trasferirsi, convinto di poter far bene con Chivu e raccogliere anche più spazio e minuti in campo. Ciò che è cambiato rispetto al tempo delle proposte inglesi riguarda però la dirigenza nerazzurra, con l'addio di Piero Ausilio e l'arrivo di Dario Baccin. 

Non è quindi da escludere che il club nerazzurro possa ragionare su un'eventuale cessione di Sucic, a patto che arrivi un'offerta convincente. Scenari che comunque riguardano il futuro, con i prossimi mesi decisivi per capire se il centrocampista riuscirà a diventare centrale nei piani di Chivu. 

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