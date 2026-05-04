In Olanda sono sicuri: Aké ai saluti col City, vorrebbe giocare in Serie A

04 Mag 2026 - 19:32
© Getty Images

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Ormai ai margini del Manchester City di Guardiola, Nathan Aké cambierà club nella prossima estate. Il difensore, scrivono i colleghi di Voetball International, vedrebbe di buon occhio un approdo in Serie A. Oltre al Milan, che lo ha già cercato nelle ultime ore dello scorso mercato estivo, anche altri club italiani hanno messo nel mirino il 31enne valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro. Parliamo di Juventus e Roma, con il Psv invece che sembra ormai fuori dai giochi.

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