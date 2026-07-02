Dal Belgio: l'Inter fa sul serio per Khalaili, offerta ufficiale in arrivo

Il mercato dell'Inter si svolge su più fronti, dal portiere al difensore centralee all'esterno destro. E proprio dal Belgio arrivano novità sull'erede di Denzel Dumfries che andrà al Real Madrid: secondo il giornalista Sacha Tavolieri i nerazzurri a breve, già nei prossimi giorni, invieranno la prima proposta ufficiale per Anan Khalaili.
L'esterno arabo-israeliano dell'Union St. Gilloise piace anche al Napoli, che però non ha ancora trovato l'accordo col club belga. L'Inter è pronta a offrire circa 25 milioni di euro per assicurarsi il classe 2004.