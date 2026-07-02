Mercato Inter: può saltare Provedel, spunta l'alternativa dall'Arsenal

L'Inter sta incontrando forti resistenze da parte della Lazio nella trattativa per assicurarsi Ivan Provedel, individuato per affiancare Josep Martinez dopo l'addio di Sommer. A frenare l'operazione tra le due società è la posizione del presidente biancoceleste Claudio Lotito, il quale ha rifiutato la proposta di 3 milioni di euro, esigendo un indennizzo minimo di 5 milioni.