Mercato Inter: può saltare Provedel, spunta l'alternativa dall'Arsenal

Trattativa in salita tra Inter e Lazio per Ivan Provedel: Lotito fa muro sul prezzo e i nerazzurri valutano l'alternativa Kepa dall'Arsenal

02 Lug 2026 - 11:51
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L'Inter sta incontrando forti resistenze da parte della Lazio nella trattativa per assicurarsi Ivan Provedel, individuato per affiancare Josep Martinez dopo l'addio di Sommer. A frenare l'operazione tra le due società è la posizione del presidente biancoceleste Claudio Lotito, il quale ha rifiutato la proposta di 3 milioni di euro, esigendo un indennizzo minimo di 5 milioni.

Di fronte a questo stallo, la dirigenza nerazzurra ha iniziato a valutare seriamente delle alternative, mettendo nel mirino lo spagnolo Kepa Arrizabalaga, profilo di esperienza internazionale attualmente ai margini del progetto tecnico dell'Arsenal e pronto a rimettersi in gioco nel campionato italiano. Lo scrive Repubblica.

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