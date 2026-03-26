Da un Lautaro all'altro, l'Inter pensa a Lautaro Rivero: chi è il difensore classe 2003

Non solo Martinez: l'Inter punta il difensore Lautaro Rivero del River Plate. Ecco l'identikit del talento argentino sponsorizzato da Zanetti.

26 Mar 2026 - 14:40
Lautaro Rivero © instagram

Lautaro Rivero © instagram

L'Inter secondo El Crack Deportivo è su Lautaro Rivero, difensore classe 2003 di proprietà del River Plate, individuato come il rinforzo di prospettiva ideale per la retroguardia nerazzurra della prossima estate. Il centrale di Buenos Aires, reduce da un convincente prestito al Central Cordoba dove ha collezionato 30 presenze e 2 reti, gode della sponsorizzazione diretta di Javier Zanetti, che vede in lui un profilo internazionale già pronto per il salto in Europa. Le doti del giovane "Millonario" non sono sfuggite nemmeno al ct Lionel Scaloni, che lo ha già aggregato alla Seleccion argentina, confermando la crescita di un calciatore capace di imporsi con personalità sia nella prima squadra del River che nelle precedenti esperienze formative. In Sudamerica si attendono un'offensiva imminente da parte di Viale della Liberazione, pronta a mettere sul piatto un'offerta allettante per strappare il difensore alla concorrenza e regalare a Inzaghi un altro Lautaro dopo il capitano Martinez.

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