Cristiano Ronaldo a un passo dall'Al Nassr

DALLA SPAGNA

Il portoghese pronto a trasferirsi in Arabia, dove lo attende un contratto da 200 milioni di euro a stagione

Cristiano Ronaldo avrebbe trovato la sua prossima squadra. Il campione portoghese, dopo aver chiuso malamente la sua seconda avventura con il Manchester United, sarebbe a un passo dal firmare con l'Al Nassr per giocare in Arabia Saudita. Stando a quanto riportano gli spagnoli di "Marca", per CR7 i sauditi sarebbero pronti a sborsare qualcosa come 200 milioni di euro a stagione per i prossimi due anni e mezzo, comprensivi di ingaggio e accordi pubblicitari.

Vedi anche Calcio estero Bayern, Kahn chiude le porte a Ronaldo: "Non rientra nella nostra filosofia" Se così fosse, Ronaldo rinuncerebbe a chiudere la carriera con un top club europeo, mettendo da parte le sue ambizioni sportive e la speranza di giocare ancora la Champions League. L'offerta araba, però, è impareggiabile per qualunque società del Vecchio Continente e pure della Mls. A questo punto pare proprio che il suo futuro sia in Arabia, dove ad accoglierlo troverà l'ex allenatore della Roma, Rudi Garcia.