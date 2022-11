Bayern, Kahn chiude le porte a Ronaldo: "Non rientra nella nostra filosofia"

PARLA KAHN

Il Ceo dei tedeschi: "Tutti lo amiamo. Abbiamo un'ottima squadra che sta facendo bene in questo momento"

Non sarà il Bayern Monaco la prossima squadra di Cristiano Ronaldo. Il club tedesco non ha cambiato idea rispetto alla scorsa estate e il Ceo Oliver Kahn ha chiuso definitivamente le porte a CR7. "Ci siamo già occupati di questo - ha spiegato il dirigente dei bavaresi a Sky Sport Germania - Abbiamo un'idea chiara, una chiara filosofia su come dovrebbe essere composta la nostra squadra. Lo apprezziamo tutti, non c'è discussione. Tutti amiamo Cristiano Ronaldo, ma l'operazione è qualcosa che non rientra nella nostra filosofia".

Per la seconda volta in meno di sei mesi il Bayern Monaco sbatte la porta in faccia a Cristiano Ronaldo. Rispetto all'estate la posizione dei tedeschi non è cambiata, nonostante il serio infortunio di Mané proprio alla vigilia dei Mondiali: CR7, che ovviamente non si discute dal punto di vista tecnico, non rientra nei piani bavaresi per via dell'età (37 anni) e di un ingaggio monstre che probabilmente destabilizzerebbe l'intero spogliatoio. Al momento, dunque, l'unica offerta concreta per Ronaldo è quella dell'Al Nassr, pronto a ricoprirlo d'oro con un contratto triennale da 216 milioni di euro.

Chi, per davvero, piace al Bayern è Harry Kane, lui sì grande obiettivo per la prossima estate. Kahn, al riguardo, fa la classica melina: "Ovviamente è un ottimo giocatore, ma ci sono anche molti altri ottimi giocatori. Abbiamo a che fare con tanti, tanti giocatori e non va bene parlare di giocatori che sono stati ingaggiati da altri club. Abbiamo un'ottima squadra che sta facendo un ottimo lavoro in questo momento".

Vedi anche Calcio estero Ronaldo, l'Al Nassr fa sul serio: offerto un triennale da 216 milioni