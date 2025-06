Eldor Shomurodov potrebbe restare ancora in Italia. Con l'arrivo in panchina di Gian Piero Gasperini, l'attaccante uzbeko sembra essere finito fuori dal progetto e potrebbe lasciare il club giallorosso in questa sessione di mercato. Su di lui, infatti, è forte l'interesse della Cremonese, che ha già raggiunto un accordo economico con l'attaccante. Ora va convinta la Roma che per cederlo chiede una cifra che si aggira attorno agli 8-9 milioni di euro.