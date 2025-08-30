Roma, Massara: "Scambio Dovbyk-Gimenez? Al momento non esiste, contenti di Artem"

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha parlato poco prima della sfida tra Pisa e Roma, valida per la seconda giornata di campionato. Interrogato sull'eventuale scambio tra Santi Gimenez e Dovbyk, il ds giallorosso ha chiuso tutte le porte alla possibilità: "Questo scambio non è neanche partito. Allora stato attuale questa cosa non esiste. Ognuno ha il suo centravanti, siamo contenti della nostra squadra e del nostro organico. Sono qui per dare un contributo alle vostre notizie, sappiamo bene che possono succedere sempre sorprese ma in questo momento non le vedo arrivare". E poi aggiunge sull'attaccante ucraino: "Oggi è il centravanti della Roma. Siamo soddisfatti, lui lo scorso anno ha segnato 17 gol. Attaccanti come lui e come Gimenez sono sempre al centro dell’attenzione soprattutto in questi momenti".