Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Roma, Massara: "Scambio Dovbyk-Gimenez? Al momento non esiste, contenti di Artem"

30 Ago 2025 - 20:36
© Getty Images

© Getty Images

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha parlato poco prima della sfida tra Pisa e Roma, valida per la seconda giornata di campionato. Interrogato sull'eventuale scambio tra Santi Gimenez e Dovbyk, il ds giallorosso ha chiuso tutte le porte alla possibilità: "Questo scambio non è neanche partito. Allora stato attuale questa cosa non esiste. Ognuno ha il suo centravanti, siamo contenti della nostra squadra e del nostro organico. Sono qui per dare un contributo alle vostre notizie, sappiamo bene che possono succedere sempre sorprese ma in questo momento non le vedo arrivare". E poi aggiunge sull'attaccante ucraino: "Oggi è il centravanti della Roma. Siamo soddisfatti, lui lo scorso anno ha segnato 17 gol. Attaccanti come lui e come Gimenez sono sempre al centro dell’attenzione soprattutto in questi momenti". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:27
Calciomercato live

Calciomercato live

01:51
Calciomercato live

Calciomercato live

02:30
Tra infortuni e mercato

Tra infortuni e mercato

00:33
MCH NKUNKU ALLA MADONNINA 29/8 MCH

Nkunku alla Clinica La Madonnina per le visite mediche

00:44
MCH ARRIVO NKUNKU A LINATE MCH

Milan, lo sbarco di Nkunku a Linate

01:58
Calciomercato live

Calciomercato: le novità della giornata

01:47
L'intreccio delle punte

Tutti a caccia dei bomber

02:02
Calciomercato live

Le punte al centro del mercato

02:04
Calciomercato live

Le ultimissime dal mercato

01:04
Calciomercato live

Calciomercato live

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

00:59
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

I più visti di Mercato

MCH ARRIVO NKUNKU A LINATE MCH

Milan, lo sbarco di Nkunku a Linate

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato: le novità della giornata

Nkunku, tecnica e gol: un jolly per l'attacco con l'incognita infortuni

Francia, Deschamps: "Situazione Rabiot lunedì sarà chiara, Kolo Muani non era pronto"

Calciomercato live

Calciomercato live

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:36
Roma, Massara: "Scambio Dovbyk-Gimenez? Al momento non esiste, contenti di Artem"
20:23
Juve, Tudor: "E' stato un mercato complicato e Comolli sta provando a fare il meglio"
19:16
Inter, Chivu: "Calhanoglu ha voglia di stare in questo gruppo"
18:35
Bologna, Di Vaio: "Chiacchierata con la Roma per Dominguez"
18:32
Atalanta, Percassi: "Musah? Stiamo parlando col Milan"