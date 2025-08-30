Como, Gabrielloni alla Juve Stabia

Alessandro Gabrielloni passerà in prestito alla Juve Stabia. Il club lo ringrazia per tutto quello che ha dato e continua a rappresentare. Contestualmente, il Como 1907 annuncia il rinnovo del contratto di Gabrielloni fino al 2028.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)