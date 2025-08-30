Juve, Tudor: "E' stato un mercato complicato e Comolli sta provando a fare il meglio"

"Se mi aspetto qualcosa dal mercato? Ho detto soltanto una volta che mancavano tre acquisti a marzo. Ho parlato di mercato e non è cambiato nulla. È stato un mercato complicato e Comolli sta provando a fare il meglio. Io sono contento della squadra e vedo i ragazzi bene e motivati. La continuità è un valore aggiunto. Poi c'è il ritorno di Bremer e adesso sta tornando Cabal. Poi vediamo in questi due giorni". Così Igor Tudor, tecnico della Juventus, alla vigilia della sfida contro il Genoa.