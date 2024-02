Conte si è offerto al Barcellona, ma è Klopp il preferito dei blaugrana

DALLA SPAGNA

L'indiscrezione sulle intenzioni del tecnico italiano arrivano dal portale spagnolo "Sport"

© Getty Images Clamorosa indiscrezione di mercato su Antonio Conte dalla Spagna. Secondo quanto riporta il portale "Sport", il tecnico italiano si sarebbe offerto al Barcellona e il club blaugrana starebbe facendo tutte le valutazioni del caso. Economiche, tecniche e caratteriali. A caccia di un allenatore dopo che Xavi ha annunciato l'addio a fine stagione, del resto, i catalani starebbero seguendo diverse piste per trovare l'uomo giusto e l'ex ct azzurro non sarebbe proprio in cima alla lista dei desideri. Nel dettaglio, stando ai media iberici, l'obiettivo numero uno del Barça per la panchina sarebbe infatti Jurgen Klopp.

Vedi anche Mercato Serie A, Stellini lancia il ritorno di Conte: "Ha voglia di tornare, ma dipende dal progetto"

Milan, Juve, Napoli, Roma o Barcellona? Attorno al futuro di Antonio Conte continuano a circolare rumors e voci di mercato. Notizie che rimbalzano a seconda delle situazioni e che vanno registrate soprattutto per confermare la volontà dell'ex tecnico del Tottenham di tornare in panchina.

Nei giorni scorsi, del resto, il suo vice Stellini aveva lasciato poco spazio a dubbi e incertezze sulle reali intenzioni di Conte, legando il ritorno dell'allenatore soltanto alle ambizioni e ai progetti degli eventuali club interessati. Top club, ovviamente. Perché quando Conte si mette in gioco lo fa soltanto a determinate condizioni tecniche e per vincere.

Vedi anche Milan Milan, Pioli verso Frosinone: "Conte? Annoiato dalle voci. Non siamo da metà classifica"

Atteggiamento che pesa sulla sua scelta, certo, a che garantisce anche un impegno totale e una devozione completa alla causa. Aspetti che il Barcellona, nonostante la preferenza per Klopp, potrebbe tenere in grande considerazione. Così come anche alcuni club italiani in caso di addii eccellenti. Il futuro di Conte è ancora tutto da scrivere. E le piste italiane non sono le uniche possibili.