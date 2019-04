Conte intrigato dalla Roma ma sogna il Manchester United

26/04/2019

Il tecnico però ha parlato più volte con gli stretti collaboratori di Pallotta e, soprattutto, con l'attuale ds del Torino Petrachi, che è suo amico di lungo corso e che nella prossima stagione andrà alla Roma. Conte invece non ha ancora deciso dove allenerà.



In questi mesi ha parlato con tanti ma la scelta tarda ad arrivare. In molti sono caduti nel tranello dei suoi molteplici contatti: un quotidiano sportivo, recentemente lo aveva dato quasi per fatto all'Inter, cimentandosi anche nell'ipotizzare la nuova squadra di Conte. Niente di più sbagliato.



La Roma lo intriga e questi sono stati i paletti messi da Antonio con il club della capitale: l'approdo in Champions League; la garanzia che non saranno ceduti i pezzi migliori sul mercato. Su queste basi, in caso di accordo, non avrebbe pretese immediate e particolari sul rafforzamento immediato della squadra.



Ma Conte, che intanto si è allontanato per ragioni diverse dai radar di Milan e Juventus, aspetta ancora l'estero. È virtualmente in corsa per Psg e Bayern Monaco. Ma lui, da parecchio, sogna il Manchester United nonostante il recente triennale firmato da Solskjaer.