Sfida Galatasaray-Al-Hilal per Osimhen: il Napoli non farà sconti

Victor Osimhen è fuori dal progetto del Napoli e in questa sessione di mercato lascerà definitivamente il club partenopeo. Dopo una stagione passata in prestito tra le fila del Galatasaray, il centravanti nigeriano è a un bivio: restare in Turchia o accettare il corteggiamento dell'Al-Hilal. Nel frattempo, il club turco si è già mosso per cercare di trattenere Osimhen preparando un'offerta da 15 milioni a stagione. Anche l'Al-Hilal, però, non demorde e sarebbe addirittura pronto a offrire un contratto da 30 milioni annui. Prima, però, c'è da pagare la clausola di 75 milioni di euro con ADL che non farà sconti.