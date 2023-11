Comunicato Real Madrid: "Nessuna trattativa in corso con Mbappé"

IL COMUNICATO

Il club blanco smentisce le voci insistenti su un arrivo del francese la prossima stagione

© Getty Images Nessun dialogo in corso con Kylian Mbappé. Attraverso un comunicato stampa, il Real Madrid ha smentito i rumors di mercato che anche negli ultimi giorni hanno rilanciato una trattativa in corso tra l'attaccante francese e i Merengues. "Alla luce delle informazioni recentemente diffuse e pubblicate da diversi organi di stampa, nelle quali si ipotizzano presunte trattative tra il giocatore Kylian Mbappé e il nostro club, il Real Madrid C.F. tiene a precisare che tali informazioni sono assolutamente false e che non hanno avuto luogo trattative con un giocatore che appartiene al Psg", si legge nella nota.

Nelle ultime ore era stato il programma spagnolo 'El Chiringuito TV' ad affermare che i Blancos sarebbero già pronti ad accogliere il fuoriclasse francese e gli avrebbero già riservato la maglia numero 10 per la prossima stagione. L'ex Monaco è in scadenza di contratto con il Psg a giugno 2024. Dal canto suo il club di Al Khelaifi non ha mai perso le speranze di fargli prolungare il contratto.