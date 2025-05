Juventus, Comolli si è dimesso da presidente del Tolosa: lo attende un ruolo nella dirigenza bianconera

Damien Comolli ha ufficialmente rassegnato le dimissioni da presidente del Tolosa e ora è pronto a ricoprire un ruolo di primissimo piano all'interno della nuova struttura dirigenziale della Juventus, come anticipato da Sportmediaset. Non vi sono ancora certezze su quale sarà il suo incarico specifico, ma non vi è alcun dubbio che attorno a lui ruoterà molto del nuovo assetto societario bianconero. Comolli ha salutato i dipendenti del Tolosa, club di cui era al vertice dal 2020, ed è ora atteso in Italia per mettere la firma su un contratto triennale con la Vecchia Signora.