Como scatenato, Fabregas "annuncia" Varane e sogna Arthur

MOSSE LARIANE

Il tecnico fa il punto anche su Audero, nel frattempo si avvicinano Luca Mazzitelli e Manuel Pisano

© Getty Images Como scatenato sul mercato. Dopo gli arrivi Jasim, Belotti, Dossena, Reina e Moreno, il club lariano continua infatti a lavorare per rinforzare la rosa. E Cesc Fabregas non nasconde le grandi ambizioni della proprietà e la voglia di fare bene in Serie A con l'aiuto di alcuni top player. A partire da Rafael Varane. "Quando sarà il momento giusto faremo una comunicazione, speriamo arrivi presto perché tra tre settimane giocheremo la prima partita ufficiale e vorrei la squadra più completa possibile", ha dichiarato il tecnico del Como parlando proprio del difensore francese e annunciandone sostanzialmente l'arrivo imminente in riva al lago.

Ma Varane non è l'unico profilo su cui sta lavorando il Como. Per quanto riguarda l'attacco, i lariani stanno cercando di riportare in Italia il giovane Manuel Pisano. Classe 2006 ed emigrato in Germania nel 2022, la punta attualmente gioca nelle giovanili del Bayern Monaco e per lui gli uomini di mercato del Como stanno cercando di studiare un'operazione alla Zirkzee.

Per rinforzare la mediana, al momento, sono invece due gli obiettivi per cui Fabregas ha già dato il suo via libera. Il primo, praticamente ormai in chiusura sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, è Luca Mazzitelli. Il secondo invece è Arthur. Più un sogno che un vero obiettivo. Anche perché il brasiliano, nonostante sia ormai fuori progetto Juve, ha dei costi piuttosto elevati in termini di ingaggio. Cifre alla mano, si parla di 4 milioni fissi più bonus che possono anche far arrivare lo stipendio a sfiorare i 9 milioni all'anno. Numeri fuori budget a Como in questo momento e che avrebbero spinto i lariani a chiedere ai bianconeri di partecipare al pagamento dell’ingaggio almeno per il 40%. Proposta finora respinta al mittente da Giuntoli, che invece vorrebbe liberarsi interamente del costo oneroso del giocatore.

Infine capitolo portiere. Dopo l'arrivo di Reina, sembrava tutto fatto anche per l'acquisto di Pau Lopez. Qualcosa poi invece è andato storto e il Como ha spostato le sue attenzioni su Emil Audero. Rientrato alla Samp dopo l'esperienza da secondo all'Inter, l'estremo difensore potrebbe trasferirsi in riva al lago in cambio di tre contropartite tecniche: il terzino sinistro cipriota Nikolas Ioannou, il portiere Simone Ghidotti e il centrale di centrocampo Alessandro Bellemo.