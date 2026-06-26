Como, occhi sul difensore dell'Espanyol Omar El Hilali

La scorsa estate i lariani si erano già interessati al giocatore offrendo 14 milioni

26 Giu 2026 - 11:47
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

In attesa che il Real Madrid decida cosa fare con Nico Paz, il Como rimane attivo sul mercato per dare a Cesc Fabregas una rosa in grado di competere su tre fronti.
Il quotidiano catalano Mundo Deportivo ha riportato di un interesse dei lariani per il difensore centrale dell'Espanyol Omar El Hilali, in scadenza nel 2027. Il nome del classe 2003 è nel taccuino del Ds Ludi già dallo scorso anno, quando però l'offerta da 14 milioni di euro (secondo Transfermarkt ne vale 15) non fu sufficiente per convincerlo a raggiungere il lago.
In questa stagione il 22enne marocchino ha collezionato 36 presenze in Liga (zero gol e due assist), dimostrandosi un elemento affidabile e duttile, che potrebbe fare senz'altro comodo a Fabregas.

como
espanyol

Ultimi video

01:35
Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

00:43
Raimondi: "Due big italiani per la Lazio di Gattuso"

Raimondi: "Due big italiani per la Lazio di Gattuso"

01:41
Raimondi: "Il Milan pensa a un grande ex Serie A e Leao…"

Raimondi: "Il Milan pensa a un grande ex Serie A e Leao…"

01:20
Mercato Juve, possibile scambio di big con il PSG

Mercato Juve, possibile scambio di big con il PSG

00:41
I top italiani in Premier, un bene per la Nazionale?

I top italiani in Premier, un bene per la Nazionale?

02:35
Raimondi: "Sfumato Palestra l'Inter punta tutto su un big"

Raimondi: "Sfumato Palestra l'Inter punta tutto su un big"

01:33
Kolo Muani ancora Juve?

Kolo Muani, ancora Juve?

01:48
Hjulmand in Serie A?

Hjulmand può tornare in Serie A

01:23
Il Napoli si trasforma

Il Napoli si trasforma

01:45
Gattuso-Lazio è ufficiale

Gattuso-Lazio, ora è ufficiale

01:22
Ronaldinho in Italia!

Ronaldinho ancora in Italia!

01:29
Palestra va al Chelsea

Palestra va al Chelsea

00:23
DICH RONALDINHO SU BRASILE E FUTURO IN ITALIA PER SITO 21/6 DICH

Ronaldinho: "Ravenna? Il 23 giugno ci sarà un annuncio con tante sorprese"

00:28
Accomando: "Novità su Dybala-Roma, ecco il primo acquisto del Napoli di Allegri"

Accomando: "Novità su Dybala-Roma, ecco il primo acquisto del Napoli di Allegri"

01:32
Accomando: "Le strategie di Amorim per il nuovo Milan, su Palestra all'Inter..."

Accomando: "Le strategie di Amorim per il nuovo Milan, su Palestra all'Inter..."

01:35
Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

I più visti di Mercato

Raimondi: "Sfumato Palestra l'Inter punta tutto su un big"

Raimondi: "Sfumato Palestra l'Inter punta tutto su un big"

1. Marco Palestra: 55 milioni (Chelsea) *non ufficiale

Palestra è solo l'ultima: con i Percassi registrati quasi 800 milioni di plusvalenze

In Serie A è un mercato di formiche e cicale: la classifica delle spese dei club italiani

Palestra va al Chelsea

Palestra va al Chelsea

Kolo Muani ancora Juve?

Kolo Muani, ancora Juve?

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Accomando: "Ecco quanto la Juve valuta Jonathan David"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:23
Torino: ufficiale la cessione di Seck al Partizan Belgrado
11:47
Como, occhi sul difensore dell'Espanyol Omar El Hilali
11:34
Palestra, il retroscena: "Chelsea e City lo seguivano da un anno, mi ha detto che sarebbe andato all'Inter"
Gerry Cardinale (Milan)
11:10
Summit di mercato a Casa Milan: c'è anche Gerry Cardinale, i dettagli
10:56
Dove va Nico Paz? L'indizio della sua preferenza sui social