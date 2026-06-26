Como, occhi sul difensore dell'Espanyol Omar El Hilali

In attesa che il Real Madrid decida cosa fare con Nico Paz, il Como rimane attivo sul mercato per dare a Cesc Fabregas una rosa in grado di competere su tre fronti.

Il quotidiano catalano Mundo Deportivo ha riportato di un interesse dei lariani per il difensore centrale dell'Espanyol Omar El Hilali, in scadenza nel 2027. Il nome del classe 2003 è nel taccuino del Ds Ludi già dallo scorso anno, quando però l'offerta da 14 milioni di euro (secondo Transfermarkt ne vale 15) non fu sufficiente per convincerlo a raggiungere il lago.

In questa stagione il 22enne marocchino ha collezionato 36 presenze in Liga (zero gol e due assist), dimostrandosi un elemento affidabile e duttile, che potrebbe fare senz'altro comodo a Fabregas.