Como, Andrealli firma primo contratto da professionista

Francesco Andrealli ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Como. "Centrocampista centrale classe 2007, Andrealli è arrivato a Como a soli 8 anni e ha proseguito il suo percorso nelle giovanili biancoblu, acquisendo un ruolo sempre più fondamentale nel progetto del settore giovanile del Como - si legge in una nota - Quest'anno Andrealli ha confermato il suo ruolo nella Primavera biancoblu prendendo parte a diciassette delle ventuno partite sin qui giocate e, a novembre, è stato convocato da Cesc Fàbregas in occasione dell'undicesima giornata di Serie A Empoli-Como". "Andrealli è un giovane giocatore che ha mostrato qualità e talento e, portando avanti il percorso di sviluppo per il futuro del club, siamo contenti che abbia firmato il suo primo contratto da professionista - ha sottolineato il tecnico Cesc Fabregas - Seguiremo con attenzione i suoi progressi e il suo percorso in maglia biancoblu". "E' una grande emozione firmare il mio primo contratto da professionista con il Como, quello che desideravo da bambino è finalmente diventato realtà - ha aggiunto Andrealli - So che questo è solo l'inizio del mio percorso e voglio continuare a crescere e a migliorare con costanza e raggiungere quanti più traguardi con questa maglia".