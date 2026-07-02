Como, altro rinforzo per Fabregas: ufficiale l'acquisto di Kaiki

02 Lug 2026 - 15:25
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© comofootball.com

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Il Como 1907 è lieto di annunciare il raggiungimento di un accordo per l’ingaggio del nazionale brasiliano Kaiki Bruno da Silva, proveniente dal Cruzeiro Esporte Clube.

Il terzino sinistro ventitreenne si unirà alla squadra in prestito con obbligo di riscatto, apportando velocità, intensità ed esperienza internazionale alla rosa di Cesc Fàbregas.

Nato a Betim, in Brasile, Kaiki è entrato a far parte del vivaio del Cruzeiro in giovane età e ha esordito da professionista con la maglia del club nel 2021. Da allora è cresciuto fino a diventare uno dei giovani terzini più promettenti del calcio brasiliano, combinando grinta difensiva, velocità e la sicurezza necessarie per portare avanti il gioco.

Durante la stagione 2025/26, Kaiki ha collezionato 32 presenze con il Cruzeiro, il club in cui è cresciuto nelle giovanili, acquisendo al contempo esperienza a livello continentale nella Copa Libertadores e nella Copa Sudamericana.

La sua crescita è stata riconosciuta anche a livello internazionale. Quest’anno Kaiki ha infatti esordito in Nazionale maggiore, dopo aver rappresentato il Brasile nelle categorie Under 23 e Under 20. Con la Nazionale Under 20 brasiliana ha fatto parte della rosa che ha vinto il Campionato Sudamericano Under 20 nel 2023.

Cesc Fàbregas, allenatore del Como 1907, ha commentato: "Kaiki è un terzino moderno dotato di velocità, energia e coraggio nello spingersi in avanti. Ha le capacità fisiche per ripetere le incursioni, difendere con intensità e dare ampiezza alla squadra in fase di possesso palla. È ancora giovane, ma ha già disputato partite importanti in Brasile e in Sudamerica, e la sua convocazione in Nazionale dimostra il livello raggiunto. Crediamo che abbia le qualità per crescere nel nostro modo di giocare e siamo felici di dargli il benvenuto a Como".

Sul suo arrivo a Como, Kaiki ha dichiarato: "Sono molto felice di essere qui, in una città fantastica e un grande club, non vedo l'ora di cominciare. Questo è un progetto che ho trovato affascinante sin da subito, potermi esprimere in un ambiente come questo penso sia molto importante per me. Ai tifosi dico di aspettarsi tanta grinta e tanta voglia, sono un ragazzo molto dedicato e ambizioso e farò di tutto per farli felici".

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