Como, altro rinforzo per Fabregas: ufficiale l'acquisto di Kaiki

Cesc Fàbregas, allenatore del Como 1907, ha commentato: "Kaiki è un terzino moderno dotato di velocità, energia e coraggio nello spingersi in avanti. Ha le capacità fisiche per ripetere le incursioni, difendere con intensità e dare ampiezza alla squadra in fase di possesso palla. È ancora giovane, ma ha già disputato partite importanti in Brasile e in Sudamerica, e la sua convocazione in Nazionale dimostra il livello raggiunto. Crediamo che abbia le qualità per crescere nel nostro modo di giocare e siamo felici di dargli il benvenuto a Como".