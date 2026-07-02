Juve, ceduto Puczka al Genoa: "Operazione separata da Ekhator"

La Juve aggiunge, riferendosi anche all'acquisto di Ekhator proprio dai rossoblù, che "le due operazioni sopra citate comportano un conguaglio monetario a carico di Juventus – basato sul differenziale dei corrispettivi fissi – pari a ca. € 10 milioni; tali operazioni – sulla base di analisi preliminari – risultano qualificabili come separate e distinte dal punto di vista sia contrattuale sia sostanziale. Le valutazioni circa la rilevazione contabile di tali operazioni saranno compiute ai fini della preparazione della Relazione Finanziaria Annuale al 30 giugno 2026".