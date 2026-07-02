Juve, ceduto Puczka al Genoa: "Operazione separata da Ekhator"

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Genoa CFC per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore David Puczka, a fronte di un corrispettivo di € 6 milioni, pagabili in tre esercizi. Tale operazione genera un impatto economico positivo pari a ca. € 5,4 milioni, al netto degli oneri accessori pari a € 0,6 milioni.
La Juve aggiunge, riferendosi anche all'acquisto di Ekhator proprio dai rossoblù, che "le due operazioni sopra citate comportano un conguaglio monetario a carico di Juventus – basato sul differenziale dei corrispettivi fissi – pari a ca. € 10 milioni; tali operazioni – sulla base di analisi preliminari – risultano qualificabili come separate e distinte dal punto di vista sia contrattuale sia sostanziale. Le valutazioni circa la rilevazione contabile di tali operazioni saranno compiute ai fini della preparazione della Relazione Finanziaria Annuale al 30 giugno 2026".