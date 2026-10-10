Cole Palmer prolunga con il Chelsea fino al 2034

10 Ott 2026 - 15:00
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Cole Palmer resta al Chelsea fino al 2034, prolungando di un anno l'accordo già esistente. Lo hanno annunciato i Blues in un comunicato. "Parlando con i proprietari, i direttori sportivi e ovviamente con l'allenatore, ho percepito grande fiducia, quindi firmare è stata la scelta logica", ha dichiarato l'attaccante, 24 anni. Palmer ha partecipato a 91 gol (tra reti e assist) in 138 presenze con la maglia del club londinese, dove è approdato nel 2023 provenendo dal Manchester City. Dopo una prima stagione straordinaria con i Blues, chiusa con 25 gol e 19 assist, il fantasista ha vissuto un'annata meno brillante, in parte a causa di un persistente infortunio all'inguine, tanto che il commissario tecnico Thomas Tuchel non lo ha convocato per il Mondiale 2026.

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