Secondo The Athletic, il sogno di Neymar è tornare al Barcellona per poter giocare ad alti livelli e farsi trovare al top per i Mondiali 2026. Lo scrive David Ornstein, aggiungendo come ci sono discussioni in atto tra i catalani e l'entourage del brasiliano, da poco tornato al Santos (contratto in scadenza a giugno) dopo la fine dell'esperienza con l'Al Hilal. Un'ipotesi di mercato tanto difficile quanto affascinante.