Avellino, sfuma il sogno James? Dalla Colombia: "Accordo a un passo col Nacional"

Sfuma il sogno James Rodriguez per l'Avellino? Secondo quanto riportato da diversi quotidiani in Colombia, l'ex real Madrid sarebbe a un passo dal Nacional. Tra le parti sarebbe stato raggiunta un'intesa di massima e ora mancherebbero soltanto pochi dettagli per chiudere l'operaizone. Poi partirà la corsa contro il per visite e firma: il mercato degli svincolati in colombia chiude domani, venerdì 11 settembre. Al momento però il Nacional sembra aver sorpassato l'Avellino nella corsa a James Rodriguez