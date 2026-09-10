Il ds del Catanzaro: "Liberali non è tornato al Milan per come è stato trattato prima, per principio"

10 Set 2026 - 17:39
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Il direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it di Alphadjo Cisse, grande protagonista in questo avvio di stagione del Milan, e di Mattia Liberali, che poteva tornare in rossonero ma ha scelto il Como: "Se è giusto o sbagliato non lo so. Il Milan ha fatto di tutto per riprenderlo. Secondo me è stata più una questione di come è stato trattato prima, di principio. È vero che io ho detto loro che a Como c'è Fabregas, tutto quanto, ma al Milan hanno dimostrato di volerlo a tutti i costi. Quindi nel Milan oggi avrebbero giocato lui e Cisse titolari, ma è una scelta che hanno preso loro e se è giusta o sbagliata lo dirà il tempo".

Cisse? "È normale che lui ha avuto un infortunio grosso. Avendo quell'infortunio il primo pensiero è stato subito che avesse perso il treno per cogliere quest'opportunità. Però ha trovato un grande allenatore che non ha guardato che è un ragazzo che è stato infortunato negli ultimi 5 mesi a Catanzaro. Ha guardato, l'ha apprezzato e l'ha buttato dentro. Se avrei pensato questo impatto? Lui per me è troppo forte, poi nella vita ci vuole anche un po' di fortuna. Però quando l'ho preso, eravamo tanti, ho dovuto aspettare un mesetto che si risolvessero alcune cose, l'ho sempre aspettato. E ne avevamo di giocatori. Però l'ho voluto prendere lo stesso (a Catanzaro, ndr) perché sapevo era un giocatore forte. Nemmeno io pensavo potesse avere questo impatto da noi, nei primi 5 mesi ha giocato da solo. Ha dei colpi, talento, quando calcia in porta, c'ha tutto. Bisogna dargli delle possibilità ai ragazzi, perché se non li vedi non saprai mai cosa possono fare". 

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