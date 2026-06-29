Clamoroso dall'Inghilterra: il Barcellona pensa a Kane per l'attacco

29 Giu 2026 - 13:50
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In attesa di ricevere novità sul fronte Julian Alvarez, il Barcellona sonda il mercato degli attaccanti alla ricerca di possibili alternative. Non sarebbe un piano B anzi, Harry Kane, in scadenza con il Bayern Monaco nel 2027. Secondo quanto trapela dall'Inghilterra i catalani avrebbero effettuato un sondaggio per il centravanti impegnato ai Mondiali con la propria nazionale. Kane ha fatto sapere di voler dare precedenza al suo attuale club per il rinnovo, ma il Barcellona potrebbe tentare un nuovo assalto negli ultimi giorni di luglio.

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