City, Guardiola pazzo di Khusanov: "Tra i migliori acquisti degli ultimi anni"

Arrivato a Manchester a gennaio per 40 milioni senza sapere una parola d'inglese e da semi-sconosciuto, Abdukodir Khusanov sta lentamente conquistando tutti. In primis il suo allenatore, Pep Guardiola, che continua a farlo giocare e ne parla così in conferenza stampa: "Può giocare in tutti i ruoli difensivi, tranne che da terzino sinistro. Non è un giocatore che crea molte occasioni in avanti, ma la sua visione di gioco è straordinaria. È solido, equilibrato e incredibilmente concentrato. È un acquisto eccezionale, uno dei migliori che il club abbia fatto negli ultimi anni. Sono certo che farà carriera qui per molti anni".