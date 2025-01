Chiesa, non solo il Napoli: ci sono anche Inter e Atalanta

Solo 19 minuti giocati sin qui con il Liverpool, è logico che Federico Chiesa si guardi intorno per trovare una nuova sistemazione che gli dia modo di trovare più spazio in campo. Il ritorno in Serie A sembra un approdo sicuro per l'ex Juventus e Fiorentina (fonti vicine al giocatore riportano che pure il ct Luciano Spalletti gli consiglia un ritorno in Italia), con il Napoli che si è già fatto sentire.