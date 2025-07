Chelsea, caccia al portiere: troppo tardi per Maignan. Un problema per Donnarumma

Non si ferma la ricerca di un portiere in casa Chelsea, con Maresca che si prepara ad accogliere un nuovo numero uno. Nonostante il Mondiale per Club vinto due settimane fa, in casa Blues c’è volontà di trovare un numero uno più affidabile rispetto a Sanchez. Il portiere spagnolo non ha dato grandi garanzie anche in America e per questo - stando a quanto riportato dal Sun - a Stamford Bridge si sta valutando un investimento per un nuovo portiere titolare. I due grandi obiettivi sono Mike Maignan e Gigio Donnarumma, ma per entrambi la strada è in salita.