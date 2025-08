Juventus, Douglas Luiz e Weah neanche in panchina con la Reggiana

Prima amichevole estiva per la Juventus di Igor Tudor, che torna in campo un mese dopo la sconfitta contro il Real Madrid negli ottavi di finale del Mondiale per Club. I bianconeri affrontano la Reggiana e spiccano le assenze dalla lista di Timothy Weah e Douglas Luiz. I due sono al centro di veri e propri casi di mercato, con l’americano che rifiuta la Premier e vorrebbe andare al Marsiglia, mentre la Juve spinge per cederlo in Inghilterra. Il brasiliano invece non si è presentato al raduno bianconero ed è rientrato solamente questa settimana a Torino, per lui possibile ritorno in Premier League con diverse squadre che hanno chiesto informazioni alla Juventus.