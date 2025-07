Donnarumma, niente rinnovo col PSG: futuro in Premier, al suo posto Chevalier

Il City e lo United hanno vissuto una stagione complicata a livello di portieri. Guardiola ha addirittura messo in panchina Ederson per qualche settimana preferendogli Ortega-Moreno e il brasiliano lascerà Manchester, con il Galatasaray che è pronto ad accoglierlo in quel di Istanbul. Alla corte di Pep è tornato James Trafford, prodotto dell’academy del City reduce dalla promozione in Premier League con il Burnley. Difficilmente però il classe 2002 è tornato a Manchester per essere da subito il titolare, per questo Guardiola è alla ricerca di un titolare di livello internazionale. Al City piace molto il portiere della nazionale portoghese Diogo Costa, ma la richiesta del Porto di circa 60 milioni ha frenato i Cityzens che potrebbero virare su Donnarumma. Allo United la situazione è ben diversa, l’operazione Onana si è rivelata un flop assoluto e i Red Devils sono alla disperata ricerca di un portiere affidabile. Il problema per Amorim è che dopo la fallimentare stagione scorsa a Old Trafford servono tanti rinforzi e, dopo aver speso oltre 150 milioni di euro per gli arrivi di Cunha e Mbeumo, il budget per il mercato non è più così ricco. Serve un centravanti e l’obiettivo è Sesko del Lipsia, che però costa almeno 80 milioni e per questo lo United cerca una soluzione low cost per la porta. Dal Newcastle potrebbe arrivare Nick Pope, chiuso dall’arrivo di Ramsdale, ma se il PSG dovesse aprire alla cessione di Donnarumma a cifre vantaggiose i Red Devils sarebbero pronti a investire sul portiere azzurro.