Carles Martínez è il nuovo allenatore del Bayer Leverkusen

Lo spagnolo Carles Martínez Novell è il nuovo allenatore del Bayer Leverkusen. Dopo aver sondato il terreno per Glasner e Iraola, accostati anche al Milan, il club tedesco ha scelto l'ex tecnico del Tolosa. Il 42enne catalano ha guidato i francesi come vice nella stagione 2022-23, vincendo la Coppa di Francia, e come primo allenatore dal 2023-24. Martinez ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

L'ingaggio del nuovo tecnico è stato commentato dal direttore sportivo delle Aspirine Simon Rolfes: “Abbiamo valutato attentamente quale allenatore fosse più adatto alla prossima fase di crescita del club. A Tolosa, Martínez ha formato con successo numerosi giovani, trasformando una rosa di respiro internazionale in un gruppo coeso. Oltre a questa preziosa esperienza, porta a Leverkusen le competenze maturato nel settore giovanile del Barcellona. Carles è un allenatore con principi chiari e una filosofia di gioco moderna. Siamo convinti che possa dare la giusta spinta al nostro futuro sportivo”.