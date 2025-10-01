Cannavaro, vicino il ritorno panchina: contatti con l'Uzbekistan

Reduce da un'esperienza alla Dinamo Zagabria che si è conclusa con un esonero lo scorso 9 aprile, Fabio Cannavaro potrebbe essere vicino al ritorno in panchina. Ad attenderlo questa volta non ci sarebbe un nuovo club, bensì una Nazionale: quella dell'Uzbekistan. Potrebbe trattarsi di un'occasione importante per l'ex capitano della Nazionale azzurra, visto che potrebbe assumere la guida di una rappresentativa che nei mesi scorsi è riuscita nella storica impresa di qualificarsi per i Mondiali del 2026. Secondo indiscrezioni di stampa, i colloqui tra le parti sono già stati avviati. La Federazione calcistica uzbeka infatti, ha già contattato Fabio Cannavaro e attualmente le trattative sono in corso.