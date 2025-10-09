Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Cannavaro: "Sull'ingaggio fake news, in Uzbekistan per progetto serio"

09 Ott 2025 - 20:19
© Getty Images

© Getty Images

"Da neo commissario tecnico dell'Uzbekistan, non posso nascondere il mio disappunto per la fake news, subito rilanciata da internet a livello globale, secondo la quale sarei stato ingaggiato dalla Federcalcio uzbeka, per guidare la Nazionale che nel giugno 2026 parteciperà al Mondiale per la prima volta nella sua storia, con uno stipendio di 4 milioni di euro netti l'anno, diventando uno tra i dieci ct più pagati al mondo". In una dichiarazione all'ANSA, l'ex difensore campione del mondo con l'Italia nel 2006 e Pallone d'oro nello stesso anno, che oggi esordisce da ct dell'Uzbekistan in un'amichevole col Kuwait, smentisce seccamente la notizia rilanciata su internet a livello globale. In realtà - precisa il suo entourage - la vera cifra è meno della metà di quella erroneamente diffusa sul web. "Mi sarei aspettato - prosegue l'ex Pallone d'oro - un controllo più attento delle fonti, nell' informazione sportiva le fake news creano sempre più un cortocircuito incontrollabile. Stavolta è capitato a me e ho potuto misurare quanto questo sia pericoloso e dannoso, sia per i fruitori delle varie piattaforme sia per chi è oggetto di fake news e non può fare nulla per arginarle, vista la velocità del web". "La verità è una sola - conclude -. Ho accettato con entusiasmo la proposta di allenare l'Uzbekistan con la prospettiva del Mondiale e della valorizzazione dei giovani talenti di un calcio in crescita. Il contratto è fino al 2027, con opzione di rinnovo biennale, segno che il progetto non è di breve periodo e prescinde dal mero aspetto economico". 

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

L'Uzbekistan dopo la Cina: Fabio Cannavaro protagonista in panchina al Mondiale 2026

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita

Da Balotelli a Calabria fino a Pjanic: quanti svincolati in cerca di squadra

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:39
Liverpool, suggestione Olise per il dopo-Salah
21:14
Oviedo, Luis Carrión è il nuovo allenatore
20:19
Cannavaro: "Sull'ingaggio fake news, in Uzbekistan per progetto serio"
19:17
Il Monaco dice addio a Adi Hutter, in arrivo Sebastien Pocognoli
18:11
CFR Cluj, salta il passaggio di Ziyech: "Ha un problema al ginocchio sinistro"