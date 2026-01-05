Cancelo all'Inter? La settimana decisiva si apre con un 'like' ad Akanji che profuma di... nerazzurro

La trattativa per riportare il portoghese a Milano prosegue e il Barcellona pare defilarsi
Difficile sbilanciarsi in maniera netta sulla destinazione (Inter o Barcellona), meno invece sui tempi: tutto porta infatti a pensare che il futuro di Cancelo si deciderà entro questa settimana. Di nuovo, rispetto a quanto scritto e detto nei giorni scorsi (molto accurata la ricostruzione del nostro Orazio Accomando) c'è un "mi piace" sul quale si può fare qualche richiamo: stiamo parlando del 'like" che l'esterno portoghese ha messo al post di Manuel Akanji con cui il centrale svizzero ha celebrato la vittoria contro il Bologna.
Sufficiente per indirizzare la sentenza? Non ancora, ma... Ecco, di certo un 'gradimento' che testimonia un'attenzione galeotta. Detto questo, la tempistica. Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha confermato che i contatti ci sono stati e la trattativa è in essere: insomma, l'Inter punta apertamente Cancelo per far fronte all'assenza di Dumfries. Poi c'è il Barcellona che, nell'eventualità decidesse di affondare il colpo, ha tempo sino a venerdì per comunicare alla Liga il taglio di Christensen (fuori per almeno quattro mesi) e inserire un nuovo giocatore con ingaggio pari all'80 percento di quello percepito dal danese.
Questioni tecniche che più che altro evidenziano la ristrettezza dei tempi che l'Inter intende sfruttare a proprio favore. Con l'Al Hilal l'accordo per il pagamento condiviso dell'ingaggio monstre di Cancelo c'è da giorni, così pure sono ben avviati i discorsi per l'inserimento nella trattativa di un difensore come sorta di indennizo (Acerbi più di De Vrij). Lato giocatore, la palla è tra i piedi di Jorge Mendes, suo procuratore. L'Inter ha una fretta diciamo 'tecnica", al Barcellona la fretta è messa invece dalle norme. Cancelo è nel mezzo: si dice che abbia manifestato una propensione blaugrana, vero è che non ha mai declinato le avances nerazzurre. Basta il like ad Akanji? No, ma certo è un indizio. Una mossa non dovuta e non casuale.