Cancelo all'Inter? La settimana decisiva si apre con un 'like' ad Akanji che profuma di... nerazzurro

Questioni tecniche che più che altro evidenziano la ristrettezza dei tempi che l'Inter intende sfruttare a proprio favore. Con l'Al Hilal l'accordo per il pagamento condiviso dell'ingaggio monstre di Cancelo c'è da giorni, così pure sono ben avviati i discorsi per l'inserimento nella trattativa di un difensore come sorta di indennizo (Acerbi più di De Vrij). Lato giocatore, la palla è tra i piedi di Jorge Mendes, suo procuratore. L'Inter ha una fretta diciamo 'tecnica", al Barcellona la fretta è messa invece dalle norme. Cancelo è nel mezzo: si dice che abbia manifestato una propensione blaugrana, vero è che non ha mai declinato le avances nerazzurre. Basta il like ad Akanji? No, ma certo è un indizio. Una mossa non dovuta e non casuale.