Atletico, Grimaldo spinge Ruggeri verso la cessione: pronto il ritorno in Serie A

Il mercato si accende sull'asse Madrid-Italia. L’Atletico ha infatti definito l’arrivo di Alejandro Grimaldo, terzino spagnolo classe '95 ormai ex Bayer Leverkusen, per una cifra vicina ai 20 milioni di euro e il suo arrivo alla corte di Simeone, inevitabilmente, cambia il destino di Matteo Ruggeri. Dopo un solo anno in Spagna – in cui è stato protagonista di un'ottima stagione da 47 presenze complessive tra Liga, Coppa del Re, Champions e Supercoppa, impreziosita da 7 assist – il difensore italiano classe 2002 non rientra più nei piani del tecnico argentino e la dirigenza madrilena ha aperto alla cessione. Arrivato dall'Atalanta l'estate scorsa per 17 milioni di euro più 3 di bonus, la valutazione che l'Atletico fa di Ruggeri oscilla tra i 20 e i 22 milioni di euro, anche se alcune fonti come La Gazzetta dello Sport ipotizzano una richiesta che potrebbe spingersi fino a 25 milioni, a cui va aggiunto un ingaggio importante da circa 2,3 milioni a stagione.