Calciomercato, Ronaldo scontento: il Psg torna all'attacco per l'estate

DALLA FRANCIA

Il club parigino vuole puntare sul portoghese o Messi in caso di addio a Mbappé

La settimana di marzo in cui Cristiano Ronaldo e Lionel Messi hanno lasciato nel giro di poche ore, praticamente contemporaneamente, la Champions League agli ottavi rischia di essere storica. Non solo perché non accadeva da 16 anni di non vedere l'uno o l'altro ai quarti di finale, ma perché tra le otto migliori d'Europa dopo aver eliminato il Barcellona c'è il Paris Saint-Germain che da anni sta cercando a suon di acquisti e investimenti di diventare la nuova potenza principale del calcio mondiale. Mbappé si è preso la scena sul campo, ma visti i malumori di Messi e Ronaldo tra Catalogna e Juventus, la società francese sta valutando un'operazione importante per l'estate.

Non è un segreto che Messi stia cercando - e abbia cercato - di lasciare il Barcellona a fine stagione, a prescindere dal nuovo presidente blaugrana. Il contratto della Pulce scade a giugno, ma l'eliminazione della Juventus ad opera del Porto ha aperto una crepa anche sul futuro di Cristiano Ronaldo in bianconero. In ogni caso a Parigi - secondo Le Parisien - stanno osservando entrambe le questioni con moltissima attenzione. E per quanto riguarda il portoghese è una novità freschissima.

Secondo il quotidiano francese, sempre molto informato sui discorsi riguardanti il Psg, i contatti tra l'agente di Ronaldo - che ha il contratto in scadenza nel 2022 - e Nasser Al Khelaifi non si sono mai fermati. Per il portoghese la scelta di Parigi potrebbe essere invitante per essere protagonista ancora in Europa in una specie di Dream Team, prima di provare a chiudere la carriera in campionati più esotici.

Però, c'è un però. Tutto dipenderà dalle scelte di Kylian Mbappé, anch'egli con il contratto in scadenza nel giugno 2022. Se il fuoriclasse francese deciderà di continuare l'avventura a Parigi, ogni tipo di discorso su Messi o Ronaldo sarebbe difficile da portare avanti a livello economico. In caso contrario, con qualche malumore già trapelato, il Psg si sta portando avanti: fuori Mbappé, dentro uno dei giocatori più forti del nuovo millennio.