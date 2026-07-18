Atta, Nico Paz, Palestra e Celik: il mercato ci ricorda che niente è mai scontato...

Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco! La frase celebre di Giovanni Trapattoni, potrebbe riassumere il calciomercato italiano finora, tra sgarbi e colpi a sorpresa… Il primo è stato Marco Palestra che a metà giugno sembrava a un passo dall'Inter: dopo l'incontro del 18 giugno tra campioni d'Italia e Atalanta tutto è definito, ma poi spunta il Chelsea con un'offerta superiore e le cose cambiano: "Il caso Palestra, apro e chiudo, è frutto di una scelta del giocatore che, permettetemi, è legittimamente venuto meno a un impegno verbale che aveva assunto nel mese precedente". Così il presidente nerazzurro Marotta, che aveva rimediato prendendo Khalaili, ma l'esterno dell'Union Saint Gilloise non ha superato le visite mediche ed è saltato tutto.