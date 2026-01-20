Fiorentina, addio vicino per Dzeko: l'attaccante sceglierà fra Schalke 04 e Paris FC

© Getty Images
Edin Dzeko è a un passo dall'addio alla Fiorentina in questa sessione di mercato invernale. Come riportato da Matteo Moretto, l'attaccante bosniaco ha infatti raggiunto un accordo verbale sia con lo Schalke 04 sia con il Paris Fc per i termini economici del suo contratto.
Dzeko, che sceglierà presto fra Germania e Francia, darà una risposta definitiva sul suo futuro fra oggi e domani. La Fiorentina ha già dato il via libera alla sua partenza, le intese fra i club sono una semplice formalità a questo punto.