Calciomercato estivo 2025/26: le date di chiusura di tutti i Paesi

Il calciomercato estivo di questa stagione in Italia si è aperto il 30 giugno 2025 e chiuderà il primo settembre: due mesi di trattative per acquistare e cedere giocatori, nel nostro Paese come all'estero. Ma né in Europa né nel mondo le date sono allineate e infatti diversi mercati chiuderanno prima così come tanti altri caleranno il sipario dopo, divenendo un'opportunità, per le nostre squadre, di cedere eventuali esuberi ma anche un pericolo per eventuali offerte che possono tentare giocatori destinati a restare.